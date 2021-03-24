Edremit Belediyesi izinsiz tabelaları kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edremit Belediyesi izinsiz tabelaları kaldırdı

24.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:50
Edremit Belediyesi izinsiz tabelaları kaldırdı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Şefliği ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Edremit genelinde izinsiz asılmış afiş, branda, el ilanı ve tabelalar kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Şefliği ve Zabıta Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Edremit genelinde izinsiz asılmış afiş, branda, el ilanı ve tabelalar kaldırıldı.

Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Gelir Şefliği şehir genelinde görüntü kirliliğine yol açan izinsiz asılmış tabela, afiş, el ilanı ve brandalarla ilgili harekete geçti. Kamuya açık alanlarda reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak; tabelalar, afiş, el ilanı ve branda asan vatandaşlara uyarıda bulunularak yönetmeliğe aykırı olanları Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler, kentin estetiğinin ve işlevlerinin olumsuz etkilenmemesi için konuyla ilgili denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi izinsiz tabelaları kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Burak Yılmaz Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit Belediyesi izinsiz tabelaları kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:56:30. #1.14#
title