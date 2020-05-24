Edremit Belediyesi, güvenlik güçleri ve yaşlıların bayramını kutladı Van'ın Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü bireyler ile görev başında olan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı, ikramlarda bulundu.

Van'ın Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü bireyler ile görev başında olan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı, ikramlarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkan yaşlılar ile güvenlik güçlerini unutmadı.

Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla güvenlik güçlerini ziyaret eden belediye ekipleri, bayramlarını kutladı, çeşitli ikramlarda bulundu.

Sokağa çıkan yaşlılarla da bayramlaşan ekipler, hazırladıkları ikramlıkları ve dezenfekte setini teslim etti.

Yakınlarıyla görüşemedikleri için buruk bir bayram geçirdiklerini belirten vatandaşlar, gösterdiği duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Say, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, milli ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günler olduğunu belirterek, "Yaşamımıza sayısız güzellikler katan, rahmet, huzur ve bereket mevsimi ramazan ayını nihayete erdirirken yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de belediye olarak sokakta bulunan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa bayram heyecanını yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenledik. Bayramın, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanmasına, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek tüm güvenlik güçlerimiz ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." diye konuştu.

Kaynak: AA