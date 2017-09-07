Edremit Belediyesi Gürespor'da Toplu İmza Töreni

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor'da, yeni sezonda takıma katılan 13 sporcu için toplu imza töreni düzenlendi.



Edremit Belediyesi Gürespor'un yeni transferleri Betül Pehlivan, İlsu Darıcıoğlu, Melek Bilge, Sharon Houston, Pelin Küçük, Fahriye Bayraktar, Merve İnce, Nuran Tutsak, Hande Çelebi, Begüm Taşkın, Zilan Gülsüm, Ülkü Gülen Gürsu ve Hande Danacı için Edremit ilçesindeki kulüp binasında imza töreni düzenlendi.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın da katıldığı törende konuşan Kulüp Başkanı Bayram Kayahan, "Kulüp olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim' sözünü kendimize ilke edinerek yola çıktık ve bu düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Yeni sezonun bölgemize, sporcularımıza ve taraftarımıza hayırlı ve başarılarla dolu olmasını diliyorum." dedi.



Konuşmaların ardından sporcular sözleşmeleri imzaladı.