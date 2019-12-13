Edremit Belediyesi gazilerin yanında

13.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:56

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçede ki gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgileniyor. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Altınoluk İskele Mahallesi Muhtarı Ebru Yamaç ile birlikte Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz'ı evinde ziyaret etti.



Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İskele Mahallesi Muhtarı Ebru Yamaç ile birlikte 83 yaşında ki Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz'ı Altınoluk'ta ki evinde ziyaret etti. Gazi Yormaz'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'la çekilmiş olan fotoğraflarını hediye ettiler. Gazi Yormaz'dan 1950 yılların Türkiye'sini ve Kore Şavaşı'nda ki anılarını dinlediler. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da telefonla Gazi Ahmet Şükrü Yormaz'ı arayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, yaptığı açıklamada; Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları doğrultusunda ilçede ki tüm gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgilendiklerini ifade etti. Canlı, "Edremit Belediyesi olarak vatanı için canlarını hiçe sayan gazilerimizin değerini hayatta iken bilmeyi, yanlarında olmayı, ihtiyaçlarını sormayı en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz. Bugünde Kore Savaşı'nda yer almış Gazi Şükrü Amcamızı sohbet edip anılarını dinledik. Vatanı için hiç düşünmeden canlarını feda başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA