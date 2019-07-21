Edremit Belediyesi engelleri kaldırıyor

Van'ın Edremit Belediyesi, evine giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaşayan engelli vatandaşın isteği doğrultusunda patika yol ve demir malzemeden asma köprü yaparak yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırdı.

Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Gölaltı Sokak'ta ikamet eden ve yardım almadan evine girmekte sorunlar yaşayan engelli vatandaşın yardımına belediye koştu. Mağduriyetinin giderilmesi için belediyeye gelen engelli vatandaşın başvurusu üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatı ile ekipler harekete geçti. Alanda incelemelerde bulunan ekipler, ilk olarak evin önüne kilit taşlarından patika yol yaptı. Akabinde ise su kanalı üzerine inşa edilen ve yıkılma tehlikesi bulunan tahtadan yapılma asma köprüyü yıkarak, demir malzemeden asma köprü inşa etti. Engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmayan ve başlatılan çalışma mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanırken, engelli vatandaşın mutluluğu ise yüzünden okunuyordu.

Talebinin hemen yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaş, gerek patika yolun yapımı gerekse de yeni asma köprünün yapılmasından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA