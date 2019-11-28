Edremit Belediyesi bünyesinde "Esnaf Destek Birimi" kuruldu

28.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:00

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye bünyesinde Esnaf Destek Birimi kuruldu.

Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına başlayan birimin görevlileri, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, konuyla ilgili açıklamasında, "Birimimiz esnaflarımızın sürekli yanında olacak, sorunlarını, isteklerini, şikayet ve önerilerini değerlendirerek hızlı bir şekilde çözüm yollarını arayacak." ifadesini kullandı.

Edremit Belediyesi Esnaf Destek Birimi personeli ziyaretlerinde esnafa Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA