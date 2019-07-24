Edremit Belediyesi Altınolukspor TVF 1. Lig'de

SK Sakarya Gelişim Spor Kulübü'nün TVF 1. Lig haklarını devralan Edremit Belediyesi Altınoluk, 2019-2020 sezonunda TVF 1. Lig'de mücadele edecek.

Edremit Belediyesi'nde Başkan Selman Hasan Arslan'ın göreve başlamasından sonra sportif alanlarda kentin adını daha yukarılara taşımak için çalışmalar hızla devam ediyor. Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığının oluşturulmasından sonra futbol ve basketbolun ardından voleybolda da önemli bir atıldı. TVF 2. Lig'de mücadele etmesi gereken Edremit Belediyesi Altınolukspor, SK Sakarya Gelişim Spor kulübünün TVF 1. Lig haklarını devralarak, 2019-2020 sezonunda TVF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. 1. Lig'de yer alma hakkının elde edilmesinden sonra Altınolukspor yönetimi hemen kolları sıvayarak takımın başına başarılı çalıştırıcı Uğur Baysal'ı getirildi. Edremit Belediyesi Altınolukspor Başkanı Filiz Sırma Uluç ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Ahmet Elman, Tayfun Gerkuş ve Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Herdan'ı ziyaret ederek süreç ile ilgili bilgilendirdi. Kulüp Başkanı Uluç yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın desteği ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Herdan ile koordinasyon içerisinde yeni sezon yapılanmasını planladıklarını belirterek, "Bu sezon Balıkesir'i TVF 1. Ligde temsil eden tek takım olarak mücadele edeceğiz. Uğur Baysal hocamız ile transfer çalışmalarına başladık. Edremit'imizi voleybol camiasında en iyi şekilde temsil etmek için TVF 1. Lig'e renk katacak bir takım oluşturacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA