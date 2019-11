Edremit Belediye Meclisinden Van Spor'a yapılan saldırıya kınama

05.11.2019 13:04

Van'ın Edremit Belediyesi Meclisi, hafta sonu oynanan Sakaryaspor ve Van Spor karşılaşması sonrası Van Sporlu futbolcu ve yönetimine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.



Meclisin kasım ayı olağan toplantısı, belediye binasında bulunan meclis salonunda Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Van Spor'un uğradığı saldırıyı kınamak amacıyla karar alındı. Meclisin destek verdiği kınamayla ilgili Başkan Say, Van Spor camiasının maruz kaldığı saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yapılan saldırının sadece güzide bir futbol kulübüne yönelik olmadığını, aynı zamanda Türk futboluna yapılan bir saldırı olduğunu vurgulayan Başkan Say, futbolun güzellikleriyle yaşanması gerektiğini kaydetti. Sporun kardeşlik olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Bu kardeşliğimizi provoke eden tüm tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır. Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, sporun barış ve kardeşliğe hizmet etmesi gerçeğini hafızalarımıza kazımamız gerektiğini, bir daha bu çirkin olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Gelişen olaylar sonucunda bu tür seviyesiz ve fütursuzca yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişileri de meclisimiz adına şiddetle kınıyoruz" dedi.



Yapılan açıklamanın ardından Edremit Belediye Meclisi, 2. Birleşimi sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA