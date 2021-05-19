Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
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Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van'ın Edremit Belediye Meclisi ortak bir kararla İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Van'ın Edremit Belediye Meclisi ortak bir kararla İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Edremit Belediye Meclisinin mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, mecliste alınan karar ile 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail kınadı. AK Parti ve HDP gruplarının destek verdiği açıklamada İsrail'in Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin vahim bir boyut kazandığı belirtilerek, uluslararası tüm aktörler sorumluluk almaya davet edildi. Açıklamada; "Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz. Filistin'e yapılan saldırı, suçsuz günahsız çocukların, kadınların, halkın öldürülmesini, kendi doğup büyüdükleri vatanlarında rahat, huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmelerine izin verilmediğinden, Filistin halkının vahşetle, şehit edildiğinden dolayı yapılan saldırıları şiddetle kınayarak Filistin'e destek olduğumuzu ve Filistin'in yanında olduğumuzu bildiririz" denildi. - VAN

Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama - Haberler
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