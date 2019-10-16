Edremit Belediye Meclisinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek

16.10.2019 15:29

Van'ın Edremit Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Meclisin ekim ayı toplantısı, belediye binasında bulunan meclis salonunda Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla karar alındı. HDP'li belediye meclis üyelerinin salonu terk ettiği açıklama esnasında Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.



Belediye meclisi tarafından alınan kararda, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiye on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişimini ve kalkınmasını engelleyen bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir şebekedir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı harekatı oluşturmaktadır" denildi.



"DAEŞ, PKK, PYD ve YPG aynıdır"



Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin yaşanmakta olduğunun vurgulandığı kararda, "Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinde ülkemize saldırılar düzenlemektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirlerini ikiz kardeşidirler" ifadelerine yer verildi.



"Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır"



Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesine değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğin sağlanması için uluslararası antlaşmalardan alınan yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiğinin vurgulandığı kararda, şöyle denildi:



"Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatını belediye meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."



Toplantı, Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği oy birliği ile kabul edilmesi ile ekim ayı meclis gündemi de sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA