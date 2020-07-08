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Edremit Belediye meclisi toplandı
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Edremit Belediye meclisi toplandı

Balıkesir Edremit Belediye Meclisi, koronavirüs önlemleri nedeniyle verilen üç aylık aranın ardından, üye seçimlerini gerçekleştirmek ve gündem maddelerini görüşmek gibi amaçlarla dün toplandı.

Edremit Belediye meclisi toplandı
08.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:22

Balıkesir Edremit Belediye Meclisi, koronavirüs önlemleri nedeniyle verilen üç aylık aranın ardından, üye seçimlerini gerçekleştirmek ve gündem maddelerini görüşmek gibi amaçlarla dün toplandı. Toplam 64 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

Encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Edremit Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle üç aylık aranın ardından toplanan belediye meclisinde 2019 yılı faaliyet raporu görüşülmesi sırasında Başkan Arslan, yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ayhan Halil'e bırakarak salon dışına çıktı. AK Parti Sözcüsü Murat Tuna, İyi Parti adına Davut Çengel ve CHP Sözcüsü Tümdeniz Çelebi faaliyet raporu ile ilgili söz alarak açıklamalarda bulundular. Görüşmelerin ardından oy çokluğu ile faaliyet raporu kabul edildi. 2019 gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri ile hazırlanan Denetim Komisyonu raporu okundu. Ardından yapılan gizli oylama ile encümen üyeliğine Davut Çengel, Özkan Saka, Maruf Gündoğdu seçildi. Encümen üyelerinin ardından ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. Edremit Kent Konseyi Başkanlığı'nın sokak hayvanlarına yönelik önerileri görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Belediye norm kadrosuna uygun olarak sözleşmeli tabip çalıştırılmasına karar verildi. Doyran, Bostancı ve Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin korunması amacıyla hazırlanan ortak hizmet projesi kapsamında hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi. Edremit Belediyesi'ne ait Havran Çamdibi Mahallesi'nde ki taşınmazın Edremit Körfezi Şantiye Alanı olarak kullanılmak üzere, Camivasat Mahallesi'nde ki taşınmazın açık ve kapalı depolama alanı olarak kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verildi. İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu'na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için gerekli önlemler alındı. Toplantıyı siyasi partilerin ilçe başkanları ile az sayıda izleyici takip etti. Toplantı, Edremit Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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