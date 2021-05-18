Edremit Belediye Meclisi'nde İsrail'i lanetlediler
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Edremit Belediye Meclisi'nde İsrail'i lanetlediler

Edremit Belediye Meclisi'nde İsrail'i lanetlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda gündem dışı konuşmalar esnasında söz alan Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Gurup Sözcüsü ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Encümen Üyesi olan Murat Tuna, İsrail'in Filistin halkına...

Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda gündem dışı konuşmalar esnasında söz alan Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Gurup Sözcüsü ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Encümen Üyesi olan Murat Tuna, İsrail'in Filistin halkına yaptığı saldırılar ve zulmü sert bir dil ile eleştirdi. Tuna, "Biz Cumhur İttifakı olarak, İsrail'i kınamıyor, lanetliyoruz!" dedi.

57 ana gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Edremit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı başlamadan önce, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Gurup Sözcüleri, İsrail'in Filistin halkına yaptığı saldırılar ile ilgili konuşmalar gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı Gurubu Adına söz alan Murat Tuna, sert üslubu ile dikkat çekti. İsrail Hükümeti'nin yaptığı saldırıları kınamanın artık basit kaldığını ifade eden Tuna, "İsrail'i lanetliyoruz" şeklindeki cümlesiyle alkış aldı. Tuna, "Katil İsrail'in, katil Amerika'nın uşağı olduğunu 84 milyon insan çok iyi biliyor. Cumhur İttifakı adına kendi fikrimi söylüyorum, ben katil İsrail'in bu yaptıklarını kınamıyorum. Kınamak, çok ucuz kalan ve zayıf bir cümledir. Ben Cumhur İttifakı adına, Türkiye Cumhuriyeti adına lanetliyorum. Birleşmiş Milletler kararı için Tümdeniz Çelebi kardeşimiz söyledi, evet, doğrudur, dün bir karar aldılar. Aldıkları karar insani değildir. Çünkü, kınamakla dahi yetinmediler. Derhal durdurulması gibi bir cılız söz ile, hizmet ettikleri katil Amerika'ya, hizmet ettikleri katil İsrail'e paye verdiler. Biz Edremit olarak her zaman Filistin halkının yanında olacağız. Buradan başkanlık makamımıza da bir teklifim vardır. Eğer uygun görürlerse Edremit Meydanı'nda çok büyük boyutlu bir protestoyu, katil İsrail'i lanetleyerek, Filistin halkının yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği yapacağımızı milletin önünde bir kere daha deklare etmek istiyorum. Bu isteğimizi de başkanlık makamımıza iletiyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Edremit Belediye Meclisi'nde İsrail'i lanetlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Edremit Belediye Meclisi'nde İsrail'i lanetlediler - Haberler
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