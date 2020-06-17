Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri Kılıçdaroğlu'na sundu
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Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri Kılıçdaroğlu'na sundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen ürünleri takdim etti.

Edremit Belediye Başkanı yetiştirilen mahsulleri Kılıçdaroğlu'na sundu
17.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:31
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, 25 yıl sonra tarıma kazandırılan arazilerden elde edilen ürünleri takdim etti.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki makamında ziyaret etti. Arslan, Kılıçdaroğlu'na belediye faaliyetleri ile ilgili bilgi verip, yapılan tarım projesi kapsamında, Edremit Ovası'nda 25 yıl sonra tarıma açılan arazilerde elde edilen sebzelerden oluşan sepeti takdim etti. Arslan, pandemi sürecindeki faaliyetlerle ilgili de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.

Kılıçdaroğlu, tarımsal üretimin CHP'li belediyelerin öncelikli projelerinden olduğunu belirterek, "Geleceğimizin tarımda olduğu anlayışı ile belediyelerimizin tarım projelerini hayata geçirmelerini çok önemsiyoruz. Edremit Belediyemizin de bu projeyi hayata geçirmesinden memnun oldum" dedi.

Başkan Arslan, ziyaret sonrası, "Söz verdiğimiz gibi çiftçilerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın hem uygun hem de doğal mahsule ulaşması adına Edremitlilerin 25 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz 'Tarımsal Kalkınma Projesi'nin ilk ürünlerini Genel Başkanımıza takdim ettik. Destekleri ve ilgileri nedeniyle Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. 


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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