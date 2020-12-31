Edremit Belediye Başkanı Say, AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katıldı
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Edremit Belediye Başkanı Say, AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katıldı

31.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:30
Edremit Belediye Başkanı Say, AA'nın

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Başkan İsmail Say, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Say, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi", yaşam kategorisinde de Mesut Varol'un "Hakkari Zirvelerindeki Tilki" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Say, tüm fotoğrafların çok değerli olduğunu belirterek, özellikle Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askerin dizlerinin üzerine çözerek çaresizlik ve gözyaşları içerisinde son bakışının yer aldığı fotoğrafın hafızalara kazındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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