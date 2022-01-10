Edremit Belediye Başkanı Say, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Say, mesajında, basın mensuplarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sürecinde özveriyle görev yaptığını belirtti.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından basının, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu aktaran Say, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında, doğru ve eksiksiz bir şekilde aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini icra etmektedirler. İlimiz ve ülkemiz genelinde büyük özveriyle, bazı bölgelerde ise her türlü tehlikeyi göze alarak, birer fedakarlık abidesi gibi canları pahasına görevlerini yapmaktadırlar. Gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerini en içten duygularla kutluyorum."

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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