Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan "aşı yaptırın" çağrısı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni tip koronavirüsle mücadelede aşının en önemli silahlardan biri olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrıda bulundu.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni tip koronavirüsle mücadelede aşının en önemli silahlardan biri olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrıda bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce kent meydanında kurduğu aşı standını ziyaret eden Say, salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Say, "Kent meydanımızda stantlar kuruldu ve aşılama hizmeti devam ediyor. Burada çok kıymetli bir iş yapılıyor. 1,5 yıldır hep birlikte pandemi sürecini yaşıyoruz. Bundan dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, sağlık problemlerini ciddi safhada yaşayan vatandaşlarımız oldu, ekonomik anlamda etkilendiğimiz süreçler, yeri geldi sokağa çıkamadığımız günler yaşadık. Normalleşme süreciyle bu saydığımız konularda normal hayata dönmek için mücadele veriliyor. Ama bunun temel unsurlarından bir tanesi önleyici faaliyet anlamında aşılama çalışmalarıdır. İlçemizde de Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde tüm sağlık birimleri, hastanelerimiz, çalışanlarımız her biri ayrı ayrı gayret içerisinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların artık hastaneden randevu almaya ihtiyacı duymadan hastanelere, aile sağlık merkezlerine ya da aşı stantlarına giderek aşı yaptırabildiğini anlatan Say, "Pandemiden uzak sağlıklı günler diliyoruz. Sosyal ve ekonomik düzelmemizin hızlanması için aşılamamızın da hızlanması lazım. Bu vesileyle aşısını yapmayan vatandaşlarımızın bu güzellikleri yaşaması için aşılarını yapmalarını istiyoruz. Pandeminin başından bu yana dur durak bilmeden gecesini gündüzüne katan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu