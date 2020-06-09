Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye çalışmalarını denetledi
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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye çalışmalarını denetledi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve normalleşme süreciyle yeniden başlatılan belediye çalışmalarını denetledi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye çalışmalarını denetledi
09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:24

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve normalleşme süreciyle yeniden başlatılan belediye çalışmalarını denetledi.

Şabaniye Mahallesi Çay Üstü mevkinde Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen stabilize yol çalışmasını inceleyen Say, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarla bir araya gelen Say, dile getirilen sorun ve talepleri not alarak ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Havaların ısınmasıyla belediye hizmetlerine ağırlık verdiklerini belirten Say, "Bugün ekip arkadaşlarımızla hizmetlerimizi inceleyerek, yerinde gözlemledik. Yapılacak ve düzeltilecek olan hususlarda tespitlerde bulunduk. Yer yer vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, gerekli notlarımızı aldık. Aynı şekilde parklarda ve plajımızdaki eksiklikleri tespit ederek tamamlanması için talimatlar verdik. Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabilmek için çalışıyoruz. Hayat standartlarının yükseltilmesi için en güzelini sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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