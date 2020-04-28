Edremit bahçeleri Zerikadeh çiçekleriyle bezendi Nergislerle bezenmiş bahçeler Nergis çiçeklerinden görüntüler Çiçeklerin arasında koşan çocuk VAN - Bahar gelişi ile Van'ın Edremit ilçesindeki bahçeleri nergis (Zerinkadeh) çiçekleri süsledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nergislerle bezenmiş bahçeler

Nergis çiçeklerinden görüntüler

Çiçeklerin arasında koşan çocuk VAN - Bahar gelişi ile Van'ın Edremit ilçesindeki bahçeleri nergis (Zerinkadeh) çiçekleri süsledi. Yurt dışından ithal edilen ve genelde park alanlarını süsleme kullanılan nergisler, Edremit ilçesindeki bahçelerde kendiliğinden yetişiyor. Endemik bir tür olan ve yöre halkı tarafından Zerinkadeh adıyla anılan nergisleri, ilçedeki bir çok bahçede görmek mümkün olabiliyor.

Kaynak: AA