Edremit Arıtma ve OSB masaya yatırıldı - Haberler
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Edremit Arıtma ve OSB masaya yatırıldı

Edremit Arıtma ve OSB masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan atık su arıtma tesisi ve Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projeleri masaya yatırıldı.

Edremit ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan atık su arıtma tesisi ve Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projeleri masaya yatırıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Edremit Kaymakamımız Ahmet Odabaş, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve belediye meclis üyelerimizin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi ve Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayii Bölgesi projesini görüştük. Ayrıca, kısa süre içerisinde faaliyete alacağımız Edremit Hayvan Barınağı ile ilgili de görüşlerimizi paylaştığımız toplantıya katkı sunan herkese Edremitliler adına teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR

Edremit Arıtma ve OSB masaya yatırıldı

Edremit Arıtma ve OSB masaya yatırıldı

Edremit Arıtma ve OSB masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Edremit, su, Yerel, Haber

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