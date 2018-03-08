Edremit AK Parti'den Kadınlara Kırmızı Karanfil

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Edremit'teki kadınlara kırmızı karanfil dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanı Fatih Aka, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü ve Teşkilat Başkanı Özcan Özyanık, Edremit'te kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak, hem iş yerlerinde çalışan hem de, cadde ve sokaklarda yürüyen kadınlara kırmızı karanfil hediye ettiler. Kendilerine uzatılan kırmızı karanfili gören kadınlar ise yapılan böyle güzel sürpriz karşısında mutlu olarak, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatına ve yöneticilerine bu nazik jestlerinden dolayı teşekkür ettiler. AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkcü "Kadınlarımız, bizlerin baş tacıdır. Kadınlarımıza sadece 8 Mart'lar da değil, her gün gereken değeri vermeli ve onların toplumda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamalıyız. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - BALIKESİR