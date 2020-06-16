Edremit ahırlardan temizleniyor
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Edremit ahırlardan temizleniyor

Edremit ahırlardan temizleniyor Edremit ilçesinde 331 ahırın yıkımına başlandı Van'ın Edremit Belediyesi; doğaya, insan sağlığına ve Van Gölü'ne zarar veren ahırların yıkımına başladı.

16.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:21

Edremit ahırlardan temizleniyor

Edremit ilçesinde 331 ahırın yıkımına başlandı

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi; doğaya, insan sağlığına ve Van Gölü'ne zarar veren ahırların yıkımına başladı.

Edremit Belediyesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği ilçe merkezindeki ahırların yıkımına başladı. Alınan karar doğrultusunda ahırların bulunduğu mahalleye giden belediye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra ahırları yıktı. Ahırların yıkımı ile ilgili açıklamada bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, kentteki ahırların Van Gölü'nü en çok tehdit eden unsurların başında geldiğini ifade ederek, bu anlamda çalışma başlatıldığını söyledi. Van genelinde 2 bin 700'ün üzerinde irili ufaklı ahırın olduğuna dikkat çeken Baynal, "Bu ahırlardaki hayvan atıklarının yağmur suları ile çoğu zaman Van Gölü'nü kirlettiği tespit edildi. 2014 yılında Van, büyükşehir statüsüne girdikten sonra nüfusun artması ile birlikte daha önce kenar mahallelerde kurulan ahırlar, yerleşim alanlarının tam ortasında kaldı. Bu da hem koku hem çevre kirliliği hem de sağlık noktasında ciddi tehditler oluşturmaya başladı" dedi.

20 Mayıs 2020 tarihinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan karar neticesinde Van'daki ahırların yıkımının kararlaştırıldığını dile getiren Baynal, "Bugün Edremit ilçemizde tespit edilen 331 adet ahırın ilkini yıkmış bulunuyoruz. Hayırlı bir ş olduğunu düşünüyorum. Denizimize 500 metre mesafede olan hatta kimi yerlerde 200 metreye kadar yakın kurulan ve gölümüzü ciddi manada tehdit eden ahırların ortadan kaldırılması, memleket için hayırlı bir icraat diye düşünüyorum. Tabi ahır sahiplerinin de mağdur edilmeden bu işin hızlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Biz bugün bismillah dedik, inşallah devamı gelecektir. İlçemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yıkımına başlanılan ahırın sahibi Sabri Yılmaz ise memleketin faydasına olan her işte var olduklarını belirterek, "Kim bu memlekette taş üstüne taş koyarsa onun yanındayız. Maddiyat olarak belki bizi sıkıntıya sokmuş olabilir ama Van'ın hayrına bir iş olduğuna kanaat getirdik. Gerek valimizin gerekse belediye başkanımızın taleplerini kabul ettik. Bu belki maddiyat anlamında bizi zorlayabilir fakat gelecekte çocuklarımızın hayrına olacağını düşündük ve elimizden geleni sarf ettik. İnşallah Van için hayırlı olur" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Edremit ahırlardan temizleniyor

Kaynak: İHA

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