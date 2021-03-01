EDOSK kano faaliyetleri için yer talebinde bulundu
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EDOSK kano faaliyetleri için yer talebinde bulundu

01.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:57
EDOSK kano faaliyetleri için yer talebinde bulundu

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanı Fatih Altun, Meriç ve Tunca nehirlerindeki kano etkinliklerini daha etkin şekilde gerçekleştirmek amacıyla Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nden nehir kıyılarındaki bir alanda yer talebinde bulunduklarını bildirdi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanı Fatih Altun, Meriç ve Tunca nehirlerindeki kano etkinliklerini daha etkin şekilde gerçekleştirmek amacıyla Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nden nehir kıyılarındaki bir alanda yer talebinde bulunduklarını bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada EDOSK olarak 7 yıldan beri başta Meriç ve Tunca nehirleri olmak üzere Saros Körfezi ve Karadeniz'de kano etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Ulusal ve uluslararası kano etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Altın, kano sporunun gelişimi ve kentin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kano faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi için nehir kıyısında kano ve spor malzemelerini koyabilecekleri kayıkhane talep ettiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Edirne'de yaptığımız tanıtım ve Edirneliler ile gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerinin çok daha fazlasını yapabilmek için öncelikle, projemizin kabulü ve derneğimize yer tahsisini talep ediyoruz. Projenin kabul edilmemesi halinde Meriç rekreasyon alanı ya da nehir kenarından uygun olan başka bir noktada kulübümüzün kano ve su sporları malzemelerini koruyacağımız bir kayıkhane alanın tahsisi yapılmasını talep etmekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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