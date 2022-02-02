EDOSK 9. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Nuray Altıerler seçildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (EDOSK) 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek binasında yapılan genel kurulda başkanlığa Nuray Altıerler seçildi.

Görevi Altıerler'e devreden eski başkan Fatih Altun, EDOSK'un 16 yıldır spor branşlarının yanı sıra pek çok ulusal uluslararası etkinliğe imza attığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yılda istenildiği kadar etkinlik yapılamadığını anımsatan Altun, yapılacak yeni etkinlik ve projelerle derneğin gelişmeye devam edeceğini dile getirdi.

Başkanlığa seçilen Altıerler ise daha önce 3 defa yönetim kurullarında görev yaptığını belirtti.

Dernek faaliyetlerinin süreceğini aktaran Altıerler, "EDOSK'la edindiğim birikimimi, EDOSK'a hizmette kullanmak istiyorum. EDOSK'un il kadın başkanı olma ayrıcalığına erişmiş olmam bana ayrı bir gurur verdi. Bu motivasyonla ve tecrübeli yönetim kurulumuzla EDOSK'u daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.