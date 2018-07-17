Edis, Yanına Gelen Annesini Engelleyen Güvenlikçiye, Espirili Çıkış Yaptı: Annem O, Her An Benimle

Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran yakışıklı şarkıcı Edis, konser verdiği sırada annesi yanına gelip şarkıcıya sarılmak istedi. Güvenlik görevlilerin hayranı olduğunu düşündüğü anneye müdahalesi sonrası ise eğlenceli anlar yaşandı. Edis, sahneden eğilip öptüğü kişinin annesi olduğunu güvenlik görevlisine ' Her anım onunla annem o benim" diyerek espirili bir cevapla durumu yorumladı. Konser alanında bulunanlar şarkıcının yaklaşımından sonra kahkahaya boğuldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yakışıklı popçu eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından " Annem ve Güvenlik" notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

İşte Edis'in güldüren paylaşımı;