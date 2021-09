Edis'in belgeseli yayında

Bugüne kadar başarılı müzik çalışmalarıyla gündeme gelen Edis 'in yaşamından ve kariyerinden kesitleri yansıtan 'Starlight' belgeseli Netflix 'te yayınlandı. Ünlü yıldızın samimiyetle özel hayatını ortaya koyduğu belgesel aynı zamanda kariyerine ışık tutuyor.Uzun metrajlı belgeselde,milyonların şahit olduğu konserlerden, sadece ünlü yıldızın yakın çevresinin yer aldığı görüntülere kadar birçok özel anizleyiciye aktarılıyor.Edis, 'Starlight' için "Bu belgesel bir yaşam öyküsü ya da kariyer basamaklarının özeti olmaktan çok uzakta bir noktada. Starlight, benim için önemi büyük olan 2019'daki "An'a Veda" konserimi merkeze alan bir film. Bu konseri, hayatımın ilk bölümünün finali ve ikinci bölüme geçişin kutlaması olarak kabul ediyorum. O güne kadar bu meslekte yaşadığım fiziksel ve duygusal mücadeleler sonucu yeni kararlar verdiğim bir dönemin ürünü. Bir pop müzisyeninin hayatını merak eden her insan ya da bu işi yapmak isteyen her genç dostuma iyi seyirler" diyor.