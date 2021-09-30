Edis'in belgeseli yayında

Bugüne kadar başarılı müzik çalışmalarıyla gündeme gelen Edis 'in yaşamından ve kariyerinden kesitleri yansıtan 'Starlight' belgeseli Netflix 'te yayınlandı. Ünlü yıldızın samimiyetle özel hayatını ortaya koyduğu belgesel aynı zamanda kariyerine ışık tutuyor.Uzun metrajlı belgeselde,milyonların şahit olduğu konserlerden, sadece ünlü yıldızın yakın çevresinin yer aldığı görüntülere kadar birçok özel anizleyiciye aktarılıyor.Edis, 'Starlight' için "Bu belgesel bir yaşam öyküsü ya da kariyer basamaklarının özeti olmaktan çok uzakta bir noktada. Starlight, benim için önemi büyük olan 2019'daki "An'a Veda" konserimi merkeze alan bir film. Bu konseri, hayatımın ilk bölümünün finali ve ikinci bölüme geçişin kutlaması olarak kabul ediyorum. O güne kadar bu meslekte yaşadığım fiziksel ve duygusal mücadeleler sonucu yeni kararlar verdiğim bir dönemin ürünü. Bir pop müzisyeninin hayatını merak eden her insan ya da bu işi yapmak isteyen her genç dostuma iyi seyirler" diyor.

Görkemli sahne performanslarıyla görsel bir şov sunan 'Starlight', Edis'inpandemi dönemi dahil olmak üzere kendiyle baş başa kaldığı zamanları da içten bir anlatımla ekrana geliyor. Belgeselde,Edis'in çocukluk yıllarından, müziğe ilk başladığı zamanlara dair kariyerinin her anında yanında olan profesyonellerin ve ailesinin röportajları da yer alıyor.

Global müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşan Edis'in pandemi nedeniyle görüntülü konferans yöntemiyle yaptığı bu toplantı ise belgeselin en can alıcı bölümlerinden birini oluşturuyor. Belgeselde YouTube üzerinden 5.7 milyon kişinin canlı izlediği Türkiye'nin ilk online stadyum konserinin görüntüleri de Edis'in yakın dönem kariyerine tanıklık ediyor. 'Arıyorum' single'ını kısa bir süre önce yayınlayan Edis'in müzik stüdyosunda uzun soluklu çalışmaları da 'Starlight' belgeseline konu oluyor.

6 ayda hazırlanan belgeselde yapımcı ve yönetmen olarak 140 Journos imzası yer alıyor.