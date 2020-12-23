Edis Görgülü: Kilo aldım arkadaşlar
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Edis Görgülü: Kilo aldım arkadaşlar

23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:01
Edis Görgülü: Kilo aldım arkadaşlar

Geçtiğimiz aylarda Aybüke Albere ile sarılarak verdiği pozu çok konuşulan popçu Edis Görgülü, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Geçtiğimiz aylarda Aybüke Albere ile sarılarak verdiği pozu çok konuşulan popçu Edis Görgülü, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde geçiren Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. 

30 yaşındaki Edis, takipçilerinin "kilo" eleştirilerine Twitter hesabından yayınladığı gönderiyle yanıt verdi.

Şarkıcı, paylaşımında, "Tamam, kilo aldım arkadaşlar. Kilo alınır, verilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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