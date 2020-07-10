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Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından sadece grup liderlerini bir üst lige terfi ettirme kararına liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirnespor tepki gösterdi.

Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor
10.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:55

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından sadece grup liderlerini bir üst lige terfi ettirme kararına liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirnespor tepki gösterdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yürütmenin durdurulması için dava açacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ligin bitimine 4 hafta kala durdurulan Bölgesel Amatör Lig'de TFF, sadece grup liderlerini bir üst lige terfi ettirme kararı aldı. Grupta liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirnespor'dan karara tepki geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in de hazır bulunduğu basın toplantısı düzenledi. TFF'nin 2 gün önce aldığı kararın Türkiye'deki amatör spor kulüplerini yıkıma uğrattığını söyleyen Gürkan, "Amatör spor kulüplerinde profesyonel kulüpler gibi para kazanan ne bir sporcu, ne bir yönetici ne de bir taraftar var. Bizim taraftarlarımız deplasmana gitmek için kendi aralarında para toplayarak, otobüs tutuyorlar. Biz diğer büyük kulüpler gibi ücretsiz bilet, bedava otobüs, yemek vermiyoruz. Burada olağanüstü bir emek ve özveri var. Türkiye genelinde bizim gibi yıkılmış, harap edilmiş yüzlerce futbol kulübü var" dedi.

Edirne Belediyesi Edirnespor futbol takımı olarak, TFF'nin verdiği bu kararı kabul etmediklerini belirten Gürkan, "Bizim liderle, TFF'nin kararıyla 3'üncü Lig'e çıkarılmış olan liderle sadece aramızda 1 puan var. Oynanması gereken de 4 maç var. Bizim arkamızda da Tekirdağspor var. Belki 4'üncü 5'inci sıradaki kulüplerden biri öyle bir performans sergileyecek ki bu 4 maçta belki de o lider olacak. Bunu nasıl öngörebilirsiniz, nasıl tahmin edebilirsiniz" dedi. Gürkan şöyle devam etti: "Oynanması gereken 4 maç varken; 1 puanla ikinci olan, üçüncü olan bütün takımların hayallerini, dünyalarını yıktınız. Edirne Belediyesi Edirnespor olarak TFF'nin bu kararını asla ve asla kabul etmiyoruz. Edirne gibi tarihi şanla ve şerefle dolu olan bir şehrimiz adına. TFF'nin almış olduğu bu haksız ve yanlış kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şehir Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehirdir, bir başkenttir. ve bu şehir Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'inin serhat şehridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye açılan kapısı AB'nin de Türkiye Cumhuriyet'ine açılan kapısıdır. TFF'ye bir kez daha sesleniyorum. Sizin aldığınız kararla koca bir şehrin tüm insanlarının değerlerini yıkmaya, dünyasını karartmaya hakkınız yok. Kararlarınızda adil ve adaletli olmak zorundasınız. Dengeli olmak zorundasınız. Biz Edirne Belediyesi Edirnespor olarak, tüm hemşehrilerimiz adına bu haksız kararın düzeltilmesi için idari yargıda dava açacağız. TFF'nin bu kararı için yürütmeyi durdurma talepli davamızı açacağız. Bu karar düzeltilmezse de hak kayıplarımız için mutlaka ve mutlaka maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Buradan TFF'ye son kez çağrı yapıyoruz. Lütfen bu haksız ve yanlış kararınızı şehirlerin, sadece Edirne'nin değil tüm şehirlerin beklentilerine uygun demiyorum ama adaletli bir kararı, bu kararı duyan herkesin, 'evet bu bu kadar' olur diyeceği bir kararı tekrar gözden geçirmenizi talep ediyoruz. Davamızı açıyoruz. Yürütmeyi durdurma talebimiz var. Bu karar düzeltilmezse de maddi ve manevi tazminat talepli davamızı açacağız."

Kaynak: DHA

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