Edirnespor teknik direktör Cahit Erçevik ile yeniden sözleşme imzaladı
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Edirnespor teknik direktör Cahit Erçevik ile yeniden sözleşme imzaladı

Edirnespor teknik direktör Cahit Erçevik ile yeniden sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirnespor teknik direktör Cahit Erçevik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Edirnespor teknik direktör Cahit Erçevik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yıl aradan sonra 3. Lige çıkan ve geçen yıl ligde kalmayı başaran Edirnespor, yeni sezona Erçevik ile devam etme kararı aldı.

Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner, kulüpteki imza töreninde, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir süreç geçirdiklerini belirtti. Sezonu hedefin üzerinde bitirdiklerinin aktaran Üner, yeni sezon için teknik kadroyla anlaşmanın sağlandığını, en kısa zamanda iç ve dış transferlere de başlanacağını kaydetti.

Sportif Direktör Murat Baytaroğlu da takımı 3. Lig'de iyi bir pozisyona getirmek için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bu sezonda da birlikte çalışma kararı alındığı için Edirnespor yönetimine teşekkür eden Edirnespor Teknik Direktörü Cahit Erçevik ise, geçen sezon son 10 hafta kala başladığı Edirnespor serüveninde bu sene final yapmak için el birliğiyle hareket edileceğini aktardı.

Çevik, Edirnespor'da görev almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

İmza törenine yardımcı antrenörler Ertuğrul Dağaltın, Ümmet Bora Sönmez ve kaleci antrenörü Serkan Erbay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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