EDİRNESPOR, ÖZ EVLADINA KAVUŞTU

EDİRNE (Habermetre) - Teknik direktör Cahit Erçevik'in istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Edirnespor, Edirneli Teknik Direktör Arda Denizeri ile anlaşma sağladı.

Edirnespor'un aldığı bu karar Edirne Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya, Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner ve Teknik Direktör Arda Denizeri de katıldı.

Edirnespor'un 2 yıldır 3. ligde mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor'da geçtiğimiz hafta bir teknik direktör değişikliğinin yaşandığını söyledi. Edirnespor'un uzun yıllar sonra kendi öz evladına kavuştuğunu belirten Gürkan, "Arda hocamızla, hemşehrimiz, arkadaşımız, dostumuz, Edirnespor'un efsane futbolcusu Arda Denizeri ile çalışmaya karar verdiler. Ben de bu mutlu olayda yer almak istedim. Evine tekrardan hoş geldin. Başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.

GÜRKAN'DAN TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Edirnespor taraftarlarına da seslenen Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirnespor için herkes elinden geleni, gücü ve imkanları ölçüsünde yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama sevgili taraftarlarımız da biraz gayret göstersinler. 10 lira, 20 liraydı biletler. Ayda iki maç oynanıyor, Edirne'de. Ayda 20 lira yapar. Edirnespor'u seviyoruz ama Edirnespor'a da biraz destek olalım. Bu gerçekten çok masraflı iş. Bu kadar futbolcunun yemesi, içmesi, suyu bile büyük rakam tutuyor. Edirnespor taraftarlarının da bu anlamda biraz destek olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte Edirnespor'da ve Beşiktaş Spor Kulübü'nde önemli başarılara imza atan Arda Denizeri ile anlaşma sağladıklarını belirten Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner'de, gerçekleştirilen bu anlaşmanın Edirne'ye ve Edirnespor'a hayırlı olmasını diledi.

Yardımcı antrenör Ahmet Erginer ve kaleci antrenörü Mustafa Hocaya da teşekkür eden Savaş Üner, "Tuncaspor ve yönetim kurulu başkanına da ayrıca teşekkür ediyorum, Süleyman Fırtına abimiz sağ olsun, dün kendisi ile görüştük. Konu Edirne ve Edirnespor'sa ben sonuna kadar Edirnespor'un yanındayım, teknik direktörümüz sizindir, dedi. Maddi ve manevi her zaman yanımızda yer alan Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisinin Edirnespor'da yetiştiğini ve Edirnespor'un yuvası olduğunu anlatan Arda Denizeri de "Bana teklif ettiklerinde ne ücret talep ettim, ne de başka bir şey… Seve seve gelirim, dedim. Yardımcılarıma da güveniyorum, onlar da Edirneli. Hepimiz el birliğiyle Edirne'miz ve Edirnespor için çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Gürkan, Edirneli Teknik Direktör Arda Denizeri, Edirnespor Yönetimi ve teknik heyet ile birlikte basına fotoğraf verdi.

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