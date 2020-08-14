Edirnespor'da teknik direktörlüğe Ahmet Yavuz getirildi TFF 3'üncü Lig'e çıkan Edirnespor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Yavuz getirildi.

TFF 3'üncü Lig'e çıkan Edirnespor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Yavuz getirildi.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, sportif direktör Murat Baytaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeni teknik direktör Ahmet Yavuz'u tanıttı. Yeni teknik direktörle birlikte transfere hız verdiklerini dile getiren Üner, "Futbolcu bütçemizi belirledik, yaklaşık 2,5 milyon gibi bir bütçemiz olacak. Tabii bunda biraz artış da düşüş de olabilir. İyi oyuncular da gelecek, bunlara katkı verecek genç oyuncular da gelecek. Büyük takımlardan belki destek de alacağız, kiralık oyuncular da olacak. Bunları hep beraber, hocamız, teknik direktörümüz, sportif direktörümüz, komitemiz hep beraber karar vereceğiz. Yarın açıklayacağımız bir transferimiz daha var. Ahmet Baykal'ı Edirnespor renklerine katacağız. O da Edirneli bir kardeşimiz. Profesyonel liglerde oynadı. Kırklarelispor, Bursaspor ve Keçiörengücü'nde oynadı. Onunla ilgili de anlaşmaya vardık. Doğru adımlarla, ayağımızı yorgana göre uzatarak, doğrusu neyse onun için her şeyi yapacağız. Edirnemiz için güzel bir takım kurup, izlemeye geldiklerinde güzel maçlar izlettireceğiz" dedi.

"EDİRNESPOR İÇİN BİR STORE AÇMAK İSTİYORUZ"Bu yıl Edirnespor için bir mağaza da açmak istediklerini kaydeden Üner, "Edirnespor için bir store mağaza açmak istiyoruz. Belediye başkanımıza da söyleyeceğiz. Bir store mutlaka açmamız gerekiyor. Bu işle ilgili çok talep var. Bize uygun bir yer verilirse orada tişört, forma, atkı, hediyelik eşya, eşofman takımı ve futbol topu gibi eşyalar satabiliriz. Böyle düşüncelerimiz var, onunla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu arada işadamlarımıza yine seslenelim, artık 3'üncü Lig'de hep beraber bu işe el atacağız, hep beraber Edirnespor'u güzel yerlere ulaştıracağız" diye konuştu."EDİRNE'NİN KIYMETİNİ BİLECEK OYUNCULAR ALACAĞIZ"

Yeni teknik direktör Ahmet Yavuz ise Edirnespor'un uzun yıllardan sonra profesyonel lige çıktığını, bunun kıymetinin farkında olduğunu söyledi. Yavuz, "Edirnespor çok uzun süredir profesyonel ligde bulunmuyor. Değerini, kıymetini bilerek hareket edeceğiz. Bir defa şehre layık olacağız, sahada vereceğimiz mücadele ile ve saha dışındaki duruşumuzla. Bunu hem oyuncularımızla hem de kendi adımıza yapacağız. İnandığımız, güvendiğimiz, buraya kefil olabileceğimiz, burayı sahiplenebilecek oyuncuları katacağız Edirnespor'a. Geldikleri zaman zaten sizler de göreceksiniz. Kariyerlerini araştırdığınız vakit onların ne kadar değerli olduğunu siz de göreceksiniz. Ama önemli olan sahadaki icraat. Mücadele etmedikten sonra, birlikte hareket etmedikten sonra bir anlamı yok. İnşallah gelen oyuncular burayı hak edecek, aldığı paranın sonuna kadar hakkını verecek oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA