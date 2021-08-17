Edirnespor'da Savaş Üner yeniden başkanlığa seçildi
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Edirnespor'da Savaş Üner yeniden başkanlığa seçildi

Edirnespor'da Savaş Üner yeniden başkanlığa seçildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirnespor Olağan Genel Kurulu'nda Savaş Üner yeniden başkanlığa seçildi.

Edirnespor Olağan Genel Kurulu'nda Savaş Üner yeniden başkanlığa seçildi.

Edirnespor'dan yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleşen toplantıda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde başkanlığa Üner seçildi.

Edirnespor Yönetim Kurulu asil üyeleri Mehmet Emin Altındaş, Yavuz Arslan, Onur Yaren Ayaydın, Onur Aydın, Cenk Benakman, Mehmet Bulut, Ayhan Dinç, Cem Ertek, Süleyman Fırtına, İlhan Güçyener, Yalçın Günal, Bülent İlhan, Tuncay İnce, Kemal Kılıç, Saner Mutlu, Levent Özkan, Olcay Servi, Mert Seyyar, Ersan Sivrikaya, Hasan Berk Şahin, Adem Yetişken'den oluştu.

Denetleme kurulu üyeliğine ise Tugay Ardaboylu, Ahmet Kıyı, Özkan Tosun seçildi.

Üner, Edirnespor'da 18 yıl aradan sonra elde edilen 3. Lig başarısını taçlandırmak amacıyla takım olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Edirne'yi simgeleyen ve 22 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleriyle çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Üner, şunları kaydetti:

"Edirnespor oyuncuları ve teknik kadroyla birlikte şu anda kampta, sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kamp 21 Ağustos'ta sona erecek. Takım başarılı bir kamp süreci geçiriyor. 23 Ağustos'tan itibaren Edirne'de hazırlık çalışmalarına devam edilecek. 29 Ağustos'ta 25 Kasım Stadyumu'nda hazırlık maçı oynanacak. Sezonun ilk maçı ise 5 Eylül'de Belediye Derincespor ile 25 Kasım Stadyumu'nda oynanacak. Yüzde 50 seyircili gerçekleştirilecek maça tüm taraftarlarımız davetlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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