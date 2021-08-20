Edirnelilerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri afet bölgelerine ulaştı
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Edirnelilerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri afet bölgelerine ulaştı

Edirnelilerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri afet bölgelerine ulaştı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 2 kamyon yardım malzemesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'un Ayancık ilçelerine ulaştırıldı.

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 2 kamyon yardım malzemesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'un Ayancık ilçelerine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediyesince başlatılan yardım kampanyasında toplanan sağlık, hijyen ve giyim malzemeleriyle kuru gıda ürünlerinin, belediyenin İmece Topluluğunca hazırlandığı belirtildi.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Altan Güzelli, Edirne Belediye Başkan Danışmanı Olcay Bakkalcı ve belediye çalışanlarından oluşan ekip ve yüzlerce koliden oluşan yardımı taşıyan araçların Kastamonu ve Sinop'a ulaştığı aktarıldı.

Edirnelilerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri afet bölgelerine ulaştı
Edirnelilerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri afet bölgelerine ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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