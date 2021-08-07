Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Manavgat'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Manavgat'a ulaştı

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Manavgat'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştırıldı.

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediyesince başlatılan yardım kampanyasında toplanan sağlık, hijyen ve giyim malzemeleriyle kuru gıda ürünlerinin, belediyenin imece topluluğunca hazırlandığı belirtildi.

Yüzlerce koliden oluşan yardım araçlarının Edirne'den yola çıkarak Manavgat'a ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Edirne halkının toplamış olduğu yardımlar Edirne Belediye Başkanlığı tarafından araçlarla Manavgat Belediye Başkanlığının koordinasyon merkezine getirildi. 3 araç da yangın dayanışma merkezinde boşaltılıyor. Edirnelilerin yaptığı yardımlar en hızlı şekilde ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Altan Güzelli, Edirne Belediye Başkan Danışmanı Olcay Bakkalcı ve belediye çalışanlarından oluşan ekibin yardımı araçlarla Manavgat'a ulaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Bakan Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı"
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Manavgat'a ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:28:25. #1.14#

title