Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Manavgat'a ulaştı

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştırıldı.

Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediyesince başlatılan yardım kampanyasında toplanan sağlık, hijyen ve giyim malzemeleriyle kuru gıda ürünlerinin, belediyenin imece topluluğunca hazırlandığı belirtildi.

Yüzlerce koliden oluşan yardım araçlarının Edirne'den yola çıkarak Manavgat'a ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Edirne halkının toplamış olduğu yardımlar Edirne Belediye Başkanlığı tarafından araçlarla Manavgat Belediye Başkanlığının koordinasyon merkezine getirildi. 3 araç da yangın dayanışma merkezinde boşaltılıyor. Edirnelilerin yaptığı yardımlar en hızlı şekilde ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Altan Güzelli, Edirne Belediye Başkan Danışmanı Olcay Bakkalcı ve belediye çalışanlarından oluşan ekibin yardımı araçlarla Manavgat'a ulaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci