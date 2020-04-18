Edirnelilerin akın ettiği caddeye çıkışlar alt yapı çalışmasıyla engelleniyor
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Saraçlar Caddesi, Recep Gürkan, Edirne, Güncel

Edirnelilerin akın ettiği caddeye çıkışlar alt yapı çalışmasıyla engelleniyor

Edirnelilerin akın ettiği caddeye çıkışlar alt yapı çalışmasıyla engelleniyorEDİRNE Belediyesi, vatandaşların en sık kullandığı Saraçlar Caddesi'nde koronavirüs salgınına karşı aldığı tüm önlemlere rağmen vatandaşların akın etmesi üzerine caddede iş makineleriyle alt yapı çalışmaları başlattı.

18.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:27
Edirnelilerin akın ettiği caddeye çıkışlar alt yapı çalışmasıyla engelleniyor

Edirnelilerin akın ettiği caddeye çıkışlar alt yapı çalışmasıyla engelleniyor

EDİRNE Belediyesi, vatandaşların en sık kullandığı Saraçlar Caddesi'nde koronavirüs salgınına karşı aldığı tüm önlemlere rağmen vatandaşların akın etmesi üzerine caddede iş makineleriyle alt yapı çalışmaları başlattı. Halkın caddeye çıkışını engellemek için çalışam başlattıklarını söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan; "Kalabalık olan her yeri kazacağız. İnsanlar bir yere çıkmaya devam ediyorsa biz orayı kazacağız" dedi.

Edirne'de halkın yoğun olarak bulunduğu en önemli caddesi Saraçlar Caddesi'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında bariyerler çekilerek, halkın girişine kısıtlama getirildi. Trafiğe kapalı bulunan cadde üzerindeki banklar kaldırılırken, bazı işyeri kapatıldı. Ancak vatandaşların tüm önlemlere rağmen havaların da ısınmasıyla caddeye akın etmesi üzerine belediye, valilik ile temasa geçerek, kalabalığın önüne geçmek için caddede altyapı çalışması yapmaya karar verdi. Caddenin girişinden itibaren kepçeyle kazıya başlayan ekipler, içme suyu hattı çalışmaları başlattı.

'ALTYAPI ÇALIŞMASIYLA VATANDAŞLARIN GEZMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİK'

Çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşların caddeye girişlerini önlemek adına bu uygulamaya gittiklerini söyledi. Vatandaşların yıllardan gelen alışkanlıkla, işleri olmamasına rağmen caddeye akın ettiğini söyleyen Gürkan,"Evet insan sayısını çok azalttık, dükkanların bir çoğu kapandı ama vatandaşlarımızın yıllara sari alışkanlığından dolayı, hele hele havaların da iyileşmeye başlamasından dolayı bir bakıyoruz ki, hiçbir işleri yok ama caddeye gelmişler. Bir taraftan da Edirne'de Aralık ayında altyapı çalışmalarına başlamıştık. Geçtiğimiz gün sayın vali ile konuşurken bunu dile getirdim. Dedim ki, hazır Saraçlar Caddesi boş, biz de orada altyapı çalışmasına başlayalım bu boşluktan istifade ederek. Tabi diğer bir amacı da; altyapı çalışmasıyla buraları biraz engelleyelim ki vatandaşların gelmesini de, gezmesini de biraz daha zor hale getirelim" dedi.

'BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDUK'

Vatandaşları nazik şekilde uyarmalarına rağmen caddeye gelmeye devam ettiklerini kaydeden Gürkan, "Nazik bir şekilde uyararak onları sokağa çıkmaktan vazgeçirmeye çalışıyoruz ama buna rağmen çıkıyor vatandaşlar. Biz de bir taşla iki kuş vurma misali, hem bu boşlukta sirkülasyon sayısı çok azalmışken şehrin en işlek caddesinin alt yapısını bitirelim istedik hem de altyapıya başlayarak Saraçlar Caddesi'ni girilmez hale getirelim ki vatandaşlarımız çok zorunlu olmadıkça bu caddeye gelmesinler, burada toplanmasınlar ve temas riskini, olasılığını azaltalım dedik" diye konuştu.

'KALABALIK OLAN HER YERİ KAZACAĞIZ'

Başkan Gürkan, kentte kalabalık olan her yerde bu yöntemi deneyeceklerini belirterek, "Biz kalabalık olan her yeri kazacağız. Çünkü insanlar bir yere çıkmaya devam ediyorsa biz orayı kazacağız. Dolayısıyla bu şekilde insanların oraya daha az gitmesini sağlayacağız. Aslında bu da bir taraftan hijyen önlemi. Çünkü gördüğünüz gibi burasının çok acil bir durumu yoktu, sadece içme suyu hattını değiştirecektik. Ama baktık ki insanları Saraçlar Caddesi'ne çıkmaktan vazgeçiremiyoruz, biz de en azından bu şekilde hem işimiz olsun hem de insanları biraz sokağa çıkmaktan engelleyelim diye düşündük" dedi.

Edirnelilerin akın ettiği caddeye çıkışlar alt yapı çalışmasıyla engelleniyor

Kaynak: DHA

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