Edirneliler gönüllerince eğlendi
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Edirneliler gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Kültür Sanat

Edirneliler gönüllerince eğlendi Yeni normalleşme ile vatandaşların yüzü güldü Edirne'de vatandaşlar "Hayat boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında açık havada düzenlenen müzik şenliğinde gönüllerince eğlendi.

Edirneliler gönüllerince eğlendi

Yeni normalleşme ile vatandaşların yüzü güldü

EDİRNE - Edirne'de vatandaşlar "Hayat boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında açık havada düzenlenen müzik şenliğinde gönüllerince eğlendi.

81 ilde ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanmaya başlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Edirne'de çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kutlama programı kapsamında Edirne'nin en kalabalık caddesinde müzik şenliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni halk oyunları gösterileri ve müzik şöleni ile devam etti. Pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra bir müzik şenliğini gören vatandaşlar, etkinliğe oldukça ilgi gösterdi. Okunan şarkılara alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çok mutlu olduklarını ve bu tür etkinlikleri çok özlediklerini söyledi. Korona virüsün bir an önce bitmesini de dileyen vatandaşlar, Edirne'de güzel günlerin geri gelmesi temennisinde bulundu.

Edirneliler gönüllerince eğlendi
Edirneliler gönüllerince eğlendi
Edirneliler gönüllerince eğlendi
Edirneliler gönüllerince eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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