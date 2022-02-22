Edirneliler, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri konserinde yağmura aldırış etmedi - Haberler
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Edirneliler, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri konserinde yağmura aldırış etmedi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirneliler,

Edirne'de, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konseri dinleyen vatandaşlar, yağmura rağmen müzik eşliğinde eğlendi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konseri dinleyen vatandaşlar, yağmura rağmen müzik eşliğinde eğlendi.

Edirne Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla ilan edilen "2022 Edirne Yılı" kapsamında Saraçlar Caddesi "Biz Bize Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, yerel sanatçılardan oluşan gruplar sahne aldı.

Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden şarkılara eşlik ederek dans etti.

Etkinliği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve belediye başkan yardımcıları da izledi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Saraçlar Caddesi, Edirne, Müzik, Güncel, Haberler

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