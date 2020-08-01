Edirneli ustadan Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifi
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Edirneli ustadan Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifi

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden Edirne usulü tava ciğer yapabileceğini belirterek tarifini yaptı.

Edirneli ustadan Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifi
01.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:08

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden Edirne usulü tava ciğer yapabileceğini belirterek tarifini yaptı.

Dinar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde vatandaşların bayramda da evlerinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Kurbanlarını kestikten sonra vatandaşların dana ciğerinden tava ciğer yapabileceğini belirten Dinar, "Tava ciğerimizi dananın karaciğerinden yapıyoruz, ciğer mutlaka ve mutlaka dana karaciğeri olmalıdır. Ciğeri doğrama tahtasına yatırıyoruz ve keskin bir bıçakla üzerindeki zarı alıyoruz ve daha sonra ince ince doğruyoruz. Ne kadar ince doğranırsa o kadar güzel olur. Tabii doğranırken içerisindeki sinirlerini de alıyoruz." diye konuştu.

Kevgire konulan tava ciğerin bol sudan geçirildiğini anlatan Dinar, şunları kaydetti:

"Ciğerimizi 20-25 dakika sudan geçirdikten sonra bekletiyoruz. Sonra bir kez daha bol sudan geçirdikten sonra üzerine çok az tuz atıyoruz ve bir saat beklemeye bırakıyoruz. Pişirme kısmında ise doğranmış ciğerlerimizi buğday ununa boca ediyoruz.

İyice karıştırdıktan sonra kızgın ayçiçek yağımızla 120 derecede pişiriyoruz. 1 dakikada pişen ciğerlerimizi görüyoruz. Dünyanın en güzel kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif ciğeri masanıza geliyor. Tabii tava ciğerin yanında Karaağaç'ta yetişen en tatlı acısını yiyoruz. Ciğer ve biber için ne diyor ünlü şair Beyazıt Sansı, 'Tavası var ciğeri var, yanındada biberi var abe güzel Edirne'm sende daha neleri var'. Afiyet olsun efendim."

Kaynak: AA

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