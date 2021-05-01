Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
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Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi

Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılandığı Edirne'de, tam kapanmadan muaf olan üreticiler, tarlalara giderek, ayçiçeğinin ekimine başladı.

TÜRKİYE'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılandığı Edirne'de, tam kapanmadan muaf olan üreticiler, tarlalara giderek, ayçiçeğinin ekimine başladı. Kışın beklenen yağışların toprakla buluştuğu bölgede çiftçiler, ayçiçeğinden yüksek verim bekliyor.

Kentte 17 günlük tam kapanmadan muaf tutulan çiftçiler, traktörleriyle tarlalara giderek, 'sarı gelin' olarak adlandırdıkları ayçiçeğinin ekimine başladı. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle beklenen ürünü elde edemeyen üreticiler, bu yıl yağışlarla birlikte buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinden de yüksek verim bekliyor.

Merkeze bağlı Musabeyli köyünden ayçiçeği üreticisi Mehmet Bülbül, koronavirüs salgınına rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Trakya'nın 'sarı gelin'i ayçiçeğinde ekim başladı. Üretmeye devam ediyoruz. Ayçiçeğine ihtiyacımız var. İnşallah bol verim alabiliriz bu sene. Aşağı yukarı hazır olan herkes şu anda ekmeye başladı. Ayçiçeği çok önemli. Fiyatlardan da çok ümitliyiz. Kasım ayından tarlamızı hazırlamaya başlıyoruz. Kış ortasında bir sürüm daha yapıyoruz. Ekmeden önce birkaç kez sürüyoruz. Ekme işlemine kadar tarlaya en az 6-7 kere giriyoruz. Üretmesi kolay değil. Kapanma döneminde de bize durmak yok. En az 90 gün gelişme süresi var. 4 ay sonra tüm işlemler bitecek. İnşallah fiyatlar da yüksek olur. En önemlisi verim de güzel olursa tatmin olabiliriz" dedi. 'ÇOK ÜMİTLİYİZ'Demirhanlı köyünde çiftçilik yapan İrfan Özen de ayçiçeğinden yüksek verim beklediklerini kaydedip, "Ayçiçeği ekimine başladık, bu sene verimi fazla bekliyoruz. İnşallah şansımıza yağışlar da olur çünkü ürünümüz yağışa çok bakıyor. 140 dönüm yerim var. İzin belgemiz var ve üretime devam ediyoruz. Ayçiçeği fiyatları biraz yükseldi zaten. Buğdayda beklediğimiz fiyatı çok alamadık. O nedenle ayçiçeğinden çok ümitliyiz, üretime devam edeceğiz" diye konuştu.

Üretici Fevzi İpçeken ise ayçiçeğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Yağmur yağarsa ayçiçeğimiz güzel gelişecek. Bizim için çok önemli bir ürün. İşçiliği çok zor. Ekmeden önce tarlayı bir çok kez sürüyoruz. Yüksek verim olmasını bekliyoruz. Fiyatlar da iyi olursa çok seviniriz. Ayçiçeği ekmezsek yağ çıkmaz. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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