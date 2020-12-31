Edirneli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu
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Edirneli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

31.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:52
Edirneli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Edirne DSİ Spor Kulübü sporcusu Miray Nur Ergüç, Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Edirne DSİ Spor Kulübü sporcusu Miray Nur Ergüç, Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki sporcu Ergüç, 3 etapta gerçekleştirilen şampiyonada başarı elde etti.

Bisiklet, yüzme ve koşu parkurlarından oluşan şampiyonada 54 puan kazanan Ergüç, Türkiye üçüncüsü olurken aynı zamanda Avrupa Triatlon Federasyonu (ETU) sıralamasında 17'nci basamağı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergüç, triatlon branşında yarışmaya yeni başladığını ve elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu aktaran Ergüç, "Bunun için çok çalışacağım. Osman Taşkıran ve Ergün Mutlu ve diğer antrenörlerimizle 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Yeterli desteği görürsek çok daha büyük işler yapacağımızdan hiç şüphem yok, kendime ve hocalarıma çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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