Edirneli sporcu top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor
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Edirneli sporcu top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor

Edirneli sporcu top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi ve sporcu Furkan Mete Işık, top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi ve sporcu Furkan Mete Işık, top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Aynı zamanda Edirnespor genç takımı oyuncusu olan Işık, futboldaki yeteneğini top sektirmedeki başarısıyla gösteriyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen online top sektirme yarışmasında 35 dakika boyunca aralıksız 3 bin 30 kere top sektiren Işık, birinciliği elde ederek yaşıtlarına üstünlük sağladı.

Genç sporcu, geçen yıl gerçekleştirilen yarışmada ise 9 dakika 45 saniye boyunca 845 kez top sektirerek birinci olmuştu.

Yarışmada kendi rekorunu kıran sporcu, top sektirme alanında yeni rekorlar kırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirneli sporcu top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor
Edirneli sporcu top sektirme yeteneğiyle dikkati çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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