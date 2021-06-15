Edirneli ressamlar mor lavanta tarlalarını tuvallere yansıttı

Edirneli ressamlar, Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri kapsamında mor lavanta tarlalarını tuvallerine taşıdı.

Edirneli ressamlar, Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri kapsamında mor lavanta tarlalarını tuvallerine taşıdı.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri son gün etkinlikleriyle Karaağaç'taki lavanta tarlasında devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında lavanta tarlasında "Lavantaları çiziyorum" resim atölyesi düzenlendi. Katılımcılar, etkinlik alanında lavanta çiçeklerinin oluşturduğu doğal fonu resmetmenin keyfini yaşadı.

Etkinliğe katılanlardan Hilal Mutlu Demirkıran, AA muhabirine mor tarlalarda güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lavantaların görselliği ve mis kokusuyla huzur verdiğini anlatan Demirkıran, "Lavantaları çizmek ve boyamak çok keyifli. Doğal bir stüdyo oldu bizim için. Çok güzel ve keyifli bir gün geçiriyoruz." dedi.

Özlem Keskin de lavantaların oluşturduğu görsel şöleni resmetmenin ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, "Doğada bulunmak ve aynı zamanda resim yapmak çok heyecan verici. Doğayla birleşince harika bir etkinliğe dönüştü." diye konuştu.

-Lavantalar arasında yoga

Etkinlikler kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları da lavanta tarlasında spor yaptı.

"Sağlıklı Yaşam İçin Spor Yapıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte sporcular, görseli ve kokusuyla ilgi odağı olan lavantaların içinde antrenörler eşliğinde spor yapmanın keyfini yaşadı. Judo, tekvando ve jimnastik gösterileri ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Lavanta tarlasına gelen bir grup da yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde egzersiz yaptı.

Mor çiçekler arasında başlayan yoga egzersizleri yaklaşık bir saat sürdü. Eğitmen Tarancı, lavantanın duyulara hitap eden bir yönü olduğunu söyledi.

Dilara Yıldız da ortamın huzur verici olduğunu belirterek, lavanta tarlasında egzersiz yapmanın güzelliğini yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar