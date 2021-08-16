Edirneli pehlivanlar Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek turnuvaya hazırlanıyor

Edirneli güreşçiler, 21-22 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirneli güreşçiler, 21-22 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve bölgesel güreşlere katılarak Edirne'yi temsil eden pehlivanlar, Balkanlar'da yapılacak güreşlerde kürsüye çıkabilmek için Sarayiçi Er Meydanı yanındaki antrenman sahasında taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak ve bunaltıcı bir havada hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Kuzey Makedonya Güreş Federasyonunca düzenlenen Uluslararası Yağlı Güreş Turnuvası'na Türkiye, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan başarılı güreş kulüplerinin katılacağını aktaran kulübün Trakya Üniversitesi öğrencilerinin turnuvada güreş tutacağını dile getirdi.

Uluslararası etkinlikte Türkiye ve Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını vurgulayan Delen, şunları kaydetti:

"Kırkpınar ve Kurtdere güreşlerinde Edirnemizi madalyasız bırakmadık hedefimiz geçmiş yıllarda da katıldığımız Balkanların bu büyük güreşinden ülkemize şehrimize madalyalar getirmek. Pehlivanlarımızın büyük bir kısmı Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, her zaman olduğu gibi bu turnuvada da sporcuların tüm ihtiyaçlarıyla yakında ilgileniyor. Antrenmanları takip edip, bilgi alıyor. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar