Edirneli pehlivanlar "koronavirüs manisiyle" son antrenmanını yaptı
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Edirneli pehlivanlar "koronavirüs manisiyle" son antrenmanını yaptı

Edirneli pehlivanlar 'koronavirüs manisiyle' son antrenmanını yaptı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Edirne'de pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Edirne'de pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Cazgırı Ergun Sevindi, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde pehlivanlar için oluşturulan çayırda antrenman öncesi "koronavirüs" adlı maniyi okudu.

"Ana rahminden çıktık geldik pazara, 3 metre kefen aldık geldik mezara. Bu koç yiğitlerimizi pehlivanlarımızı sorarsanız, hiçbir zaman gelmesinler nazara. Kovid inşallah 2021'de girsin mezara" manisinin ardından pehlivanlar, Kırkpınar öncesi son antrenmanını yaptı.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, son yağlı güreş antrenmanını tamamladıklarını söyledi.

Havanın rüzgarlı olmasına rağmen antrenmanı gerçekleştirdiklerini anlatan Delen, "Kimi kazağını, kimi tişörtünü giydi, öyle antrenman yaptık. İnşallah 660. Tarihi Kırkpınar'da da Edirne'yi madalyasız bırakmayacağız." dedi.

Delen, pehlivanların PCR testinin ardından dualı çayıra çıkacağını kaydetti.

Sevindi ise salgının pehlivanları ve güreş camiasını bu yıl da çok düşündürdüğünü belirterek, "Biz de bu düşüncenin ardından koronaivrüse bir mani yapalım dedik. Tüm pehlivanlarımıza güreşlerde başarılar dileriz." diye konuştu.

Pehlivan Atakan Makas da salgında zor bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını ve kürsüyü hedeflediğini anlatan Makas, "Son yağlı antrenmanımızı da yaptık. Hava şartlarından dolayı kazakla yaptım antrenmanı. İnşallah bundan sonra güzel bir dinlenmeyle Kırkpınar'a güzel bir şekilde çıkacağım." dedi.

Edirneli pehlivanlar 'koronavirüs manisiyle' son antrenmanını yaptı
Edirneli pehlivanlar 'koronavirüs manisiyle' son antrenmanını yaptı
Edirneli pehlivanlar 'koronavirüs manisiyle' son antrenmanını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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