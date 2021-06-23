Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor

Edirne'de pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirne'de pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde pehlivanlar için oluşturulan çayırda antrenmanlarını yapan Edirne Belediyesi ve Şahi Spor Kulübü güreşçileri, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, sıcak ve bunaltıcı bir havada hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Salgın nedeniyle yapamadıkları antrenmanları tamamlamak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlatan Delen, "Kentimizin farklı yerlerinde çalışmalar devam ediyor. Sporcularımızın çalışmaları iyi gidiyor. Güzel bir form tutmaya başladılar." diye konuştu.

Delen, yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'da Edirne'yi madalyasız bırakmamak için yoğun bir antrenman temposu içinde olduklarını dile getirdi.

Güreşçilerin canla başla güreştiğini vurgulayan Delen, "Sporcular azimle çalışıyor. Bu tesislerden Edirneli sporcular faydalanıyor. Bu anlamda Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Kırkpınar'ın gelmesini heyecanla bekliyoruz. Güreş, zor bir spor ve içinizde bir aşk yoksa yapamazsınız. Aşkımızdan bir yıl uzak kaldık. Bütün pehlivanlar, seyirciler Kırkpınar'ı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Güreşçi Yiğit Gider, Kırkpınar'a yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını söyledi.

Bir buçuk yıldır yağlı güreşe hasret kaldıklarını aktaran Yiğit Gider, "Güreşlerin bundan sonra aksamadan olmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde antrenman yapmakta zorlandık. Ama belediyemizin destekleriyle en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Atakan Makas ise antrenörleri ve ustaları eşliğinde güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve Kırkpınar'da altın madalyayı hedeflediğini ifade etti.

Engin Kırbiç de Kırkpınar'ı özlem ve heyecanla beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar