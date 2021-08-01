Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor
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Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirneli pehlivanlar, Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşleri hazırlıklarını sıcak havaya rağmen ara vermeden sürdürüyor.

Edirneli pehlivanlar, Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşleri hazırlıklarını sıcak havaya rağmen ara vermeden sürdürüyor.

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından başlayan mahalli güreşlere hazırlanan Edirneli pehlivanlar, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte antrenmanlarına Sarayiçi'nde devam ediyor.

Kispetlerini giyip yağlandıktan sonra el bağlayıp güreş tutan pehlivanlar, sıcak hava nedeniyle sık sık su molası veriyor.

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Kırkpınar'ı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını söyledi.

Pehlivanların Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlandıklarını belirten Delen, bu güreşlerin boy atlama imkanı nedeniyle önemli olduğunu ifade etti.

Sıcak havaya rağmen pehlivanların antrenmanlarına devam ettiğini belirten Delen, "Kırkpınar'dan sonra gevşemediler, çalışmalarına devam ediyorlar. Edirne Belediyesi pehlivanlarıyla beraber çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Delen, "piyasa güreşi" diye tabir edilen mahalli güreşlerin pehlivanlara maddi anlamda önemli katkı sunduğunu söyledi.

Mahalli güreşlerde pehlivanların rakiplerini tanıma şansı bulduğunu anlatan Delen, "Büyük güreşler öncesi pehlivanlar birbirlerini tartıyorlar. Pehlivanlarımız Atakan Makas ve Şafak Yanık'ın başaltına çıkmasını hedefliyoruz. 'Piyasa' tabir edilen güreşlere kulüp olarak 20 pehlivanla katılıyoruz. Edirne'yi baz alırsak yaklaşık 60 pehlivan bu güreşlerden ekmek kazanıyor." diye konuştu.

Pehlivanları en çok sıcak etkiliyor

Güreşlere haftada 3'ü yağlı 6 antrenmanla hazırlanan pehlivanlar, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından olumsuz etkileniyor.

Pehlivanlardan Yiğit Gider, Kurtdereli Güreşlerinde boy atlama hedefiyle mücadele edeceğini söyledi.

Sıcağa rağmen antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Gider, "Hedefimiz Kurtdereli, orada nasip olmazsa Elmalı'da boy atlayıp önümüzdeki sene nasipse baş altında güreşmek istiyorum." dedi.

Sıcak havanın bunaltıcı olduğunu ifade eden Gider, "Çok zor oluyor yağ, güneş. Gözlerimiz yanıyor. Suya daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Zor şartlar altında bu sporu yapmaya alıştık. Kopamıyoruz." diye konuştu.

Kırkpınar'da büyük orta boyuna yükselen Atakan Makas da Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri, 6-8 Ağustos'ta Balıkesir'de, Elmalı Yağlı Güreşleri de 3-5 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor
Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor
Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor
Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor
Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Edirneli pehlivanlar aşırı sıcaklara rağmen Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerine hazırlanıyor - Haberler
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