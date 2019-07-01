Edirneli oto yıkamacıdan 'iyilik' kampanyası

TRAKYA Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı Yusuf Dobranyalı, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere sahibi olduğu oto yıkamayacıya getirilen kitap ve oyuncak karşılığında müşterilerine yüzde 75 indirim yapmaya başladı. Amaçlarının her çocuğun okuyup oyuncak sahibi olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Dobranyalı,"Kampanya süreci tamamlandıktan sonra oyuncakları çocuk evlerine ve ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız" dedi.

Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı, Oto Yıkamacı Yusuf Dobranyalı, işletmesinde örnek olacak bir kampanya başlattı. Dobranyalı, Edirne Eski Sanayii Sitesi'ndeki oto yıkama dükkanında başlattığı kampanya kapmasında işletmeye çocuk kitabı ve oyuncak getiren müşterilerine yüzde 75 indirim uygulamasına gitti. Amaçlarının her çocuğun okuyup oyuncak sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Dobranyalı, "Kampanya süreci tamamlandıktan sonra oyuncakları çocuk evlerine ve ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız" dedi.

Kampanyayı çocuklara faydalı olması açısından hayata geçirdiklerini söyleyen Dobranyalı, "Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği olarak 2012 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Hem insanlara, hem de çocuklarımıza faydası olması için hareket ederek, bünyemizde bulunan oto yıkama firmamız ile böyle bir projeyi başlattık. Firmamıza, kimyasal desteğini veren firmalarla görüşüp onların da desteğini aldık. 'Çocuklar dünyamızın geleceğidir' düşüncesinden yola çıkarak müşterilerimize, oyuncak getirmeleri şartıyla 200 TL'lik yapılması gereken araç içi detaylı temizliği, cilası, iç ve dış yıkama, buharlı antibakteriyel temizliğini 50 TL'ye indirdik" dedi.

Kampanya'yı 0- 10 yaş arası çocuklara eğitim amaçlı oyunca ve kitap şartıyla başlattıklarını ifade eden Dobranyalı, "0-10 yaş arası çocuklarımıza eğitim amaçlı kitap ve oyuncak şartıyla bu indirimi uygun gördük. Kampanyamız bugün başladı. Onur Kutlu da kampanyamızın ilk destekçisi oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra gelecek oyuncaklarımızı da Cumartesi gününe kadar toplamaya devam edeceğiz. Kampanya süreci tamamlandıktan sonra oyuncakları çocuk evlerine ve ihtiyacı olan yerlere ulaştıracağız" dedi.

'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK'

Kampanyaya destek veren müşterilerden Onur Kutlu ise sosyal medya üzerinden haberleri olduğunu söyledi. Kutlu, "Biz, bu kampanyayı sosyal medya üzerinden öğrendik. Çok doğru ve yararlı bir şey olduğunu fark ettik. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bazı şeylerden eksik kalmaması gerektiğini düşündük. Böyle bir kampanya ve kampanyaya bizi dahil ettiği için firma sahibi Yusuf Dobranyalı'ya teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğimiz olan çocuklarımız için çok doğru şeyler olur. Bizim de bir katkımız olsun istedik" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Edirne