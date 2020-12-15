Edirneli öğrencinin başarısı
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Edirneli öğrencinin başarısı

15.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:59
Edirneli öğrencinin başarısı

Edirne Bahçeşehir Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Duru Mercan, "Enerji Verimliliği" konulu resim yarışmasında Edirne il üçüncüsü oldu.

Edirne Bahçeşehir Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Duru Mercan, "Enerji Verimliliği" konulu resim yarışmasında Edirne il üçüncüsü oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Mercan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen "Enerji Verimliliği" konulu resim yarışmasında başarı elde etti.

Mercan, yarışmanın ilk etabında il üçüncüsü olarak okulunu, Türkiye genelinde temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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