Edirneli öğrenciler "pandemi" konulu yarışmada Türkiye ikincisi oldu Bahçeşehir Edirne Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu takım, Türkiye Future Problem Solving International'20 yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Bahçeşehir Edirne Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu takım, Türkiye Future Problem Solving International'20 yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, "pandemi" konusunda çözüm önerileri ortaya koydu.

Okul Müdürü Mahmut Boztürk, yarışmaya öğretmenleri Selen Tezcan koçluğunda katılan öğrenciler Berke Yay, Simay Nasılbilirsen ve Uygar Emir Sönmez'in güzel bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin çalışmalarını evlerinden online yürüttüklerini vurgulayan Boztürk, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar, ülkemizin ve geleceğimizin umudu olduklarını bir kere daha gösterdiler. Yarışma kapsamında, tüm dünyanın en büyük problemi haline gelen 'pandemi' konusunda buldukları çözüm önerileri, yaratıcı fikirleri ile öğrencilerimiz Türkiye ikincisi oldular, bu çok büyük bir başarı. Çocuklarımızın içindeki potansiyeli ve yetenekleri keşfederek uygun programlara dahil etme ve 21. yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirme misyonumuzu bir kere daha layığıyla yerine getirdiğimizi görmüş olmak da ayrı bir gurur. UP programımızın oluşturduğu zeminle ve elbette içlerindeki potansiyelin doğru kullanımı ile bu çocuklarımız bugün bu başarıyı elde ettiler. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA