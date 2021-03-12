Öğrenciler İstiklal Marşı'nın on kıtasını on ayrı tarihi mekanda okudu

Edirne'de ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Bahçeşehir Koleji ortaokul öğrencileri kentin simge ve tarihi mekanlarında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenci ailelerinin çektiği videolar Türkçe öğretmeni Cengiz Tusgil tarafından klip haline getirildi.

Öğrencilerden Rumeysa Satıcı Mimar Sinan heykeli, Ayşe Begüm Sivrikaya Atatürk heykeli, Beril Özdemirli Adalet Kasrı, Nazlı Melike Tütüncüler Lozan Anıtı, Sıla Su Sönmezocak okulunun bahçesindeki Atatürk Anıtı ve Nazlı Aytin Selimiye Camisi önünde, Erim Taha Karacan tarihi Uzunköprü'de, Defne Süzen Meriç Köprüsü'nde, Elvan Zeynep Özdemir Eski Tren Garı'nda, Zeynep Selin Oğuz ise 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde İstiklal Marşı'nın birer kıtasını okudu.

Tarihi ve simge mekanların isimleriyle tanıtıldığı klip, sosyal medyada da ilgi gördü.

Klibin hazırlanmasına katkı sunan öğrencilerden Kuzey Öner, AA muhabirine, TBMM'nin 2021'i İstiklal Marşı yılı ilan ettiğini anımsattı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında eski başkent, serhat şehri Edirne'de kutlamaların devam ettiğini belirten Öner, "Öğrenci arkadaşlarımızla milli mücadelenin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ölümsüz eser İstiklal Marşı'nın on kıtasını şehrimizin on ayrı tarihi mekanında okuduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci