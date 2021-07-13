Edirneli kadınlar "şiddeti frenlemek" için yola çıktı
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Edirneli kadınlar "şiddeti frenlemek" için yola çıktı

Edirneli kadınlar 'şiddeti frenlemek' için yola çıktı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de uygulamaya konan proje kapsamında, şiddet mağduru kadınların ulaşım için ilk başvurdukları taksilerin sürücülerine farkındalık eğitimi verilmeye başlandı.

Edirne'de uygulamaya konan proje kapsamında, şiddet mağduru kadınların ulaşım için ilk başvurdukları taksilerin sürücülerine farkındalık eğitimi verilmeye başlandı. Taksilere "Şiddeti Frenliyoruz" etiketleri yapıştırılıp 4 dilde bilgilendirici broşürleri konuldu.

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle "Edirne'den Van'a Şiddeti Frenliyoruz" sloganıyla uygulanan projeyle kadına yönelik şiddet konusunda taksi şoförlerinin şiddetle mücadeleye dair farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

İlk etapta 9 durakta uygulanan proje kapsamında, taksi şoförlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede bilincin artırılması için bilgilendirme yapıldı. Taksilere "Şiddeti Frenliyoruz" etiketleri yapıştırılırken, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde de bilgilendirici broşürler kondu, duraklara kadına karşı şiddetle mücadele manifestosu asıldı.

EKAMEDER Başkanı Şahide Ağaoğlu, AA muhabirine Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğince oluşturulan projenin Edirne ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağaoğlu, kadınların şiddet ortamından uzaklaşma durumunda özellikle gece taksi kullandıklarını, taksi şoförlerinin ise araçlarına şiddet gören bir kadın bindiğinde onu nereye götürebilecekleri veya ne yapabileceklerine dair bilgi eksiklikleri olduğunu söyledi.

Projenin bu eksikleri gidermek için hayata geçirildiğini ifade eden Ağaoğlu, "Şiddete uğrayan veya şiddet tehlikesi altında olan kadınların taksilere bindiklerinde hem şoförlerin bilinçli olması hem de kadınların o esnada ne yapabileceklerine yönelik kitapçıklar koyduk. Nereye başvurabilecekleri, hukuksal olarak ne yapabileceklerini anlatmaya çalıştık." dedi.

Edirne'nin sınır kenti olması nedeniyle bölgede birçok ülkeden insanın bulunduğunu anımsatan Ağaoğlu, projeyle kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

EKAMEDER Başkan Yardımcısı Hülya Bodur ise 2021 yılının ilk 6 ayında 130 kadının öldürüldüğünü ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin son bulması için mücadele ettiklerini vurgulayan Bodur, "Araçlara bilgilendirici broşürlerin yanı sıra 7 gün 24 saat başvurabilecekleri şiddet hattı numaralarını bırakıyoruz. Şoförlerle birlikte güzel bir çalışma başlattık. Kendileri çok anlamlı bir destek sunuyorlar. Taksi şoförlerimiz gereken her desteği veriyorlar ama bu etiketi gören kadının, bu araca daha da güvenle bineceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin de taksi şoförlerinin yolcularla birebir muhatap olduğunu ve olumsuz bir durumda taksicilere önemli rol düştüğünü belirtti.

Şahin, Edirne'deki tüm taksicilerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini dile getirdi.

Edirneli kadınlar 'şiddeti frenlemek' için yola çıktı
Edirneli kadınlar 'şiddeti frenlemek' için yola çıktı
Edirneli kadınlar 'şiddeti frenlemek' için yola çıktı
Edirneli kadınlar 'şiddeti frenlemek' için yola çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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